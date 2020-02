Dalla Spagna: Caos Barcellona, Messi risponde al ds Abidal. Bartomeu convoca un vertice

Caos Barcellona.

L’esonero del tecnico Valverde fa ancora discutere in casa blaugrana. In questo caso sono stati Messi e il ds Abidal a dare vita ad un botta e risposta tutt’altro che sereno.

Il diesse del Barcellona in un’intervista al quotidiano Sport, ha dato la colpa dell’esonero allo spogliatoio: “Molti giocatori erano insoddisfatti di Valverde, abbiamo dovuto prendere una decisione“. Dichiarazione che a Messi non è andata giù e tramite social ha risposto: “Tutti si prendano la responsabilità del proprio ruolo e quando si parla di giocatori vanno fatti i nomi“.

Successivamente il presidente blaugrana Bartomeu ha convocato un vertice per provare a sedare gli animi e a ricomporre la frattura tra il suo dirigente e l’uomo simbolo del Barca.

Foto: Twitter ufficiale Barcellona