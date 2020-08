Dalla Spagna: Braithwaite può lasciare il Barcellona. C’è l’interesse del West Ham

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Mundo Deportivo, l’esperienza di Martin Braithwaite a Barcellona può ritenersi già conclusa. Dopo alcune ottime stagioni in Francia, con la maglia del Tolosa, l’attaccante danese potrebbe lasciare anzitempo la Catalogna. Le offerte non mancano e- Si legge sul quotidiano spagnolo- il West Ham sarebbe già pronto a sferrare un’offerta da 20 milioni per il calciatore classe 1991.