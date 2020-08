Dalla Spagna: Brais Méndez e Santi Mina risultano positivi al COVID-19

Ancora altre positività dopo i test da coronavirus che le squadre adoperano ogni settimana. Come riporta il portale spagnolo AS, dopo la positività di un caso al Barcellona, anche due calciatori del Celta Vigo sono risultati positivi al COVID-19. Brais Mendez e Santi Mina sono asintomatici e sono confinati nelle loro case. Verrà eseguito un altro test per confermare la definitiva positività. I due avrebbero dovuto iniziare la pre-season con il Celta questo pomeriggio presso gli impianti sportivi di Madroa, ma partiranno dopo che il protocollo medico darà esito negativo. In caso di risultato negativo in questa seconda prova, sarebbe un falso positivo e potrebbero allenarsi con il resto della squadra all’inizio di questa pre-season. Il resto del team verrà sottoposto a nuovi test nelle prossime 48 ore per escludere nuovi casi.

Foto: Facebook Celta Vigo