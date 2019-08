Dalla Spagna: Betis, vicino l’accordo per Fernando Tissone

Secondo quanto riportato dal Diario de Sevilla, Fernando Tissone, ex centrocampista di Sampdoria e Atalanta, potrebbe trasferirsi al Betis Siviglia. Il giocatore è ad un passo dall’accordo con la società andalusa. Il centrocampista argentino sta per ritornare in Liga dopo tre stagioni.

Foto: Sito National