Dalla Spagna: Betis su Bourigeaud in caso di addio di Lo Celso

In casa Betis Siviglia continua a tener banco il futuro di Giovani Lo Celso. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Estadio Deportivo, il club andaluso avrebbe individuato in Benjamin Bourigeaud, centrocampista francese del Rennes, il sostituto ideale in caso di addio dell’argentino. Il classe ’94 Bourigeaud, sotto contratto con il club francese fino al 2021, ha collezionato 34 presenze in Ligue 1 nel corso dell’ultima stagione, mettendo a segno 6 reti e servendo 5 assist ai propri compagni.

Foto: twitter personale del giocatore