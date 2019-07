Dalla Spagna: Betis, c’è l’accordo con Fekir. Le cifre

Nabil Fekir è sempre più lontano dal Lione. Il fantasista francese è in scadenza di contratto nel 2020 e sulle sue tracce ci sono tanti club. Il classe ’93 nei giorni scorsi è stato proposto all‘Arsenal, ma Emery non è convinto e spinge per Zaha. Poi si sono fatte sotto Siviglia e Valencia, ma in pole position ora ci sarebbe il Betis: secondo quanto rivela il Mundo Deportivo, il club spagnolo avrebbe raggiunto un accordo con il diretto interessato per un ingaggio lordo da 7 milioni a stagione. Ora bisogna trovare l’intesa con il Lione, che spera di incassare una cifra vicina ai 25 milioni per il cartellino di Fekir, considerando che il suo contratto scadrà tra meno di un anno.

Foto: Twitter personale Fekir