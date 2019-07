Dalla Spagna: Betis a un passo da Borja Iglesias, all’Espanyol 28 milioni

Il Betis è pronto a chiudere un importante colpo in attacco. Secondo Marca, il club andaluso sarebbe ormai a un passo da Borja Iglesias, specialista classe ’93 di proprietà dell’Espanyol. Come si legge tra le colonne della sopracitata fonte, il Betis verserà nelle casse della squadra di Barcellona i 28 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria. Un’operazione resa possibile dalla cessione del portiere Pau Lopez alla Roma per un importo di poco inferiore ai 30 milioni, come raccontato.

Foto: elconfidencial.com