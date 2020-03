Dalla Spagna: Bayern, si allontana il riscatto di Coutinho. E si muove il Chelsea

Il futuro di Philippe Coutinho è ancora incerto. Il riscatto da parte del Bayern Monaco attualmente è a dir poco complicato: il brasiliano non ha convinto in tutto e per tutto i vertici del club bavarese, ecco perché a fine stagione l’ex Inter dovrebbe rientrare al Barcellona che, nel frattempo, chiede al club tedesco la cifra di 80 milioni per l’intero cartellino del classe 1992. Intanto, come rivela il Mundo Deportivo, nelle ultime ore il Chelsea ha mosso i primi passi per Coutinho con l’obiettivo di anticipare la concorrenza.