Dalla Spagna: Bayern-Coutinho, riscatto complicato. Il Barça chiede 80 milioni

Il futuro di Philippe Coutinho è ancora incerto. Secondo quanto riferisce l’autorevole portale Sport in Spagna, il riscatto da parte del Bayern Monaco attualmente è a dir poco complicato. Finora il brasiliano ha collezionato 9 marcature personali e 8 assist in 22 presenze con i bavaresi. A fine stagione, dunque, l’ex Inter dovrebbe rientrare al Barcellona che, nel frattempo, chiede al club tedesco la cifra di 80 milioni per l’intero cartellino del classe 1992.