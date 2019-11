Dalla Spagna, Barcellona: Todibo non convince, il francese può partire

Approdato al Barcellona nella stagione 2018/19, Jean-Clair Todibo vanta appena 4 presenze con la maglia blaugrana. Il giovane difensore francese non ha convinto Ernesto Valverde e, secondo il Mundo Deportivo, nella prossima sessione di mercato potrebbe partire. L’ipotesi più probabile è quella del prestito ma non è da escludere la sua permanenza fino al termine stagione per poi trasferirsi definitivamente in estate.

Foto: Marca