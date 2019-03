Dalla Spagna: Barcellona, summit per il futuro di Malcom. Gli scenari

Futuro tutto da decifrare per Malcom. L’esterno offensivo del Barcellona, scippato in estate alla Roma, potrebbe cambiare aria in vista del prossimo luglio. L’ex Bordeaux, infatti, sta discutendo con attenzione il proprio futuro con il club blaugrana. Come riporta il Mundo Deportivo presto è atteso in città l’agente dello stesso Malcom, Luis Fernando Garcia Menez: verso la fine del mese è previsto un summit con il direttore generale Pep Segura e il segretario tecnico Eric Abidal. All’ordine del giorno, ovviamente, ci sarà la possibile cessione di Malcom, che chiede più minutaggio: se Valverde non dovesse utilizzarlo con maggior continuità, al termine della stagione molto probabilmente le strade con il Barcellona si separeranno.

Foto: Twitter ufficiale Barcellona