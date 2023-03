Dalla Spagna: Barcellona sulle tracce di Vanderson

Il terzino destro Vanderson del Monaco è finito nel mirino del Barcellona. Ad affermarlo è Sport in Spagna, secondo cui i blaugrana hanno messo il ventunenne (classe 2001) nella lista dei calciatori validi per rinforzare la corsia laterale destra. L’ex Gremio, arrivato in Francia nel gennaio del 2022 in cambio di 11 milioni di euro, viene ritenuto compatibile dalla dirigenza del club catalano essendo un calciatore equilibrato e valido sia in fase offensiva che difensiva. La fonte afferma che alcuni esponenti del Barça incontreranno gli agenti del giocatore per sondare il terreno in vista di una trattativa. Il Barcellona vuole già raggiungere un accordo con l’entourage di Vanderson.

Foto: Instagram ufficiale Vanderson