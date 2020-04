Dalla Spagna: Barcellona, sulla fascia sinistra in arrivo Kurzawa

Il Barcellona lavora per rinforzare la fascia sinistra: infatti, con Junior Firpo che andrà via probabilmente in prestito, il club blaugrana sta cercando un altro profilo da mettere in competizione con Jordi Alba. Secondo il quotidiano spagnolo Sport, l’obiettivo numero uno è il difensore francese del PSG, Layvin Kurzawa, in scadenza con il club parigino. Il difensore avrebbe già fatto sapere tramite il suo agente Kia Jorabchian di apprezzare la destinazione. L’eventuale contratto sarà discusso nei prossimi mesi.

Foto: ESPN