Dalla Spagna: Barcellona su Reinier, contatti avviati col Flamengo

Il Barcellona fa sul serio per Reinier. Il club blaugrana, come riportato nell’edizione odierna del Mundo Deportivo, ha avviato i contatti per la stellina 17enne del Flamengo, nuovo potenziale craque del calcio brasiliano.

Il classe 2002 è uno dei protagonisti della stagione da sogno del club rossonero, ad un passo dal successo nel campionato carioca e con la finale di Copa Libertadores in programma il 23 contro il River Plate. Tecnica, potenza, gol e assist, con le sirene catalane già ben accese su di lui.

Foto: Mundo Deportivo