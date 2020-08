Non solo Mauricio Pochettino nel taccuino del Barcellona per il post Setién. Dopo la clamorosa sconfitta di ieri in Champions, la dirigenza catalana ha iniziato a sondare diversi nomi per la panchina. Come raccolto da Mundo Deportivo, i blaugrana hanno sondato anche Xavi Hernandez che ha da poco rinnovato con l’Al-Sadd ma sarebbe pronto a rientrare a Barcellona.

Foto: twitter al sadd