Dalla Spagna: Barcellona, scoppia anche il caso Umtiti

La stampa spagnola è certa: Samuel Umtiti ha mentito al Barcellona. Il giocatore, due settimane fa risultato positivo al Covid-19, stamattina non si è presentato ai test medici di rito. Nulla di strano fin qui, dal momento in cui il club blaugrana ha giustificato la sua assenza proprio in relazione alla sua positività, che lo ha costretto alla quarantena forzata. Peccato però che secondo alcune testimonianze raccolte da Cadena Cope e rilanciate da As, il giocatore sarebbe stato avvistato proprio all’aeroporto di Barcellona, in un terminal privato. Secondo la stampa spagnola, o Umtiti ha mentito al club o ha violato la quarantena.

Foto: Twitter personale