Dalla Spagna: Barcellona pronto a pagare i 120 milioni di clausola per Griezmann

Secondo quanto si apprende da fonti spagnole, il Barcellona avrebbe avviato tutte le procedure bancarie per adempiere al pagamento della clausola di rescissione di 120 milioni per Antoine Griezmann. Nei prossimi giorni dovrebbe essere ufficializzato l’effettivo trasferimento del talento francese alla corte di Leo Messi. Il club azulgrana ha provato a negoziare con l’Atletico Madrid il prezzo del cartellino di Griezmann, ma il muro contro muro degli ultimi giorni tra il giocatore e la squadra di Simeone non ha ammorbidito i colchoneros.

Foto: Mundo Deportivo