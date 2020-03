Dalla Spagna: Barcellona, priorità ai rinnovi di Messi e Ter Stegen. La situazione

Il Barcellona è già al lavoro per programmare la prossima stagione. Le priorità del club catalano – come rivela il quotidiano Sport – sono i rinnovi di contratto di Leo Messi e Marc-André Ter Stegen. Per quanto riguarda la Pulce, la situazione è chiara: il presidente Bartomeu è fiducioso per il prolungamento dell’argentino e per la sua permanenza in blaugrana. Per questo, nonostante la scadenza 2021 e la possibilità di liberarsi gratis a fine stagione, la trattativa tra le parti è già iniziata e non sarebbero previsti intoppi. Per quanto riguarda Ter Stegen, invece, la dirigenza del Barça ha già tenuto quattro incontri con l’agente del portiere tedesco, al quale è stato offerto un nuovo accordo fino al 2024. Ter Stegen ha chiesto un aumento significativo dell’ingaggio, per ora l’intesa non è stata raggiunta, ma nel mese di aprile – si legge sulle colonne della sopracitata fonte – sono previsti nuovi contatti per sbloccare l’operazione.

Foto: Twitter ufficiale Barcellona