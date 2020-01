Dalla Spagna: Barcellona, offerta per Matheus Fernandes del Palmeiras. Le cifre

Il Barcellona allo scoperto per Matheus Fernandes, centrocampista del Palmeiras. Nei giorni scorsi l’autorevole Goboesporte aveva annunciato l’interesse dei blaugrana per il classe 1998, ora dalla Spagna arrivano importanti conferme: come si legge sul Mundo Deportivo (che riporta un’indiscrezione dell’agenzia EFE), nelle ultime ore il Barça avrebbe presentato una prima offerta ufficiale al Palmeiras per Matheus Fernandes. Sul piatto 27 milioni di reais, cioè circa 6 milioni euro. Una situazione da monitorare in attesa di ulteriori sviluppi.

Foto: benin24tv.com