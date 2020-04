Dalla Spagna: Barcellona, occhi su Harit. Può rientrare nell’operazione Todibo

Il Barcellona ha messo gli occhi su Amine Harit: i blaugrana seguono da tempo con attenzione il classe 1997 marocchino, di proprietà dello Schalke 04. Un profilo che – secondo i colleghi del Mundo Deportivo – potrebbe rientrare nell’operazione Todibo, attualmente in prestito in Germania ma che il club tedesco vorrebbe riscattare (l’opzione per il riscatto è di 25 milioni). I due club sono in trattativa e durante uno degli ultimi contatti, i catalani avrebbero chiesto l’inserimento di Harit nell’affare.

Foto: Twitter personale Harit