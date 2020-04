Dalla Spagna: Barcellona, mirino su tre talenti olandesi. Ecco i nomi

Il Barcellona guarda con molta attenzione in Olanda in vista delle prossime sessioni di mercato. Come rivela il quotidiano catalano Mundo Deportivo, il club blaugrana ha puntato il mirino su tre talenti dell’Eredivisie: si tratta Myron Boadu e Calvin Stengs, rispettivamente classe 2001 e classe 1998, entrambi di proprietà dell’AZ Alkmaar, e di Donyell Malen, attaccante classe 1999 in forza al PSV e corteggiato anche dalla Juve, come vi abbiamo già raccontato due mesi fa.

Foto: Twitter ufficiale PSV