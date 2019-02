Dalla Spagna: Barcellona, la priorità per l’attacco è Maxi Gomez. E Jovic…

Il Barcellona è alla ricerca di un nuovo attaccante giovane e versatile che possa raccogliere l’eredità di Luis Suarez. I profili al vaglio sono diversi ma, secondo quanto rivela il Mundo Deportivo, in cima alla lista c’è il nome di Maxi Gomez, centravanti classe ’96 in forza al Celta Vigo e corteggiato recentemente da Atletico Madrid e West Ham. Sul taccuino del Barça ci sono anche i nomi di Luka Jovic dell’Eintracht (occhio al Real) e André Silva. La priorità, come dettò, è però Maxi Gomez: l’intenzione del Barcellona è quella di lavorare ai fianchi del Celta per abbassare le pretese rispetto alla clausola da 50 milioni.

Foto: Twitter ufficiale Celta Vigo