Dalla Spagna sono sicuri: il Barcellona per il centrocampo ha messo nel mirino un giocatore della Roma, Lorenzo Pellegrini. Secondo quanto riportato dal quotidiano As, il club blaugrana ha già individuato il piano B nel caso in cui Wijnaldum non dovesse arrivare (sull’olandese c’è il pressing del Psg). Il Barça avrebbe puntato Pellegrini, capitano della Roma, che ha il contratto in scadenza nel 2022.

Foto: Twitter Roma