Dalla Spagna: Barcellona, iniziato il summit. A breve l’addio di Setién

Come raccolto da Mundo Deportivo, sono tanti i punti all’ordine del giorno in programma questa mattina al Camp Nou con la dirigenza catalana che – dopo l’umiliante sconfitta in Champions League – si ritrova per puntualizzare gli errore e aprire un nuovo ciclo. Come spiegato dalla stampa spagnola, oltre all’ormai certo esonero di Quique Setién sulla panchina del Barcellona, si discuterà delle prossime elezioni per il presidente del club con Bartomeu bersagliato dai tifosi dopo il clamoroso flop. Sotto la lente d’ingrandimento anche l’operato del direttore sportivo Abidal, anch’egli vicino all’esonero.

Foto: logo Barça sito web