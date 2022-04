Dalla Spagna: Barcellona in difficoltà, due frasi di Xavi hanno demotivato la squadra

La sconfitta casalinga contro il Rayo Vallecano hanno accentuato le difficoltà di cui sta soffrendo nelle ultime settimane il Barcellona di Xavi. I blaugrana sono ancora al secondo posto, con 6 punti di vantaggio sul Betis quinto, ma dovranno ritrovare quanto prima energia e qualità, onde evitare un eccessivamente faticoso finale di stagione. Come apprendiamo dal Mundo Deportivo, il calo di rendimento è da ricollegarea un abbassamento dell’asticella della motivazione dovuto, si legge, a due frasi pronunciate dall’allenatore nelle ultime settimane. La prima: “L’obiettivo della stagione era classificarsi per la Champions League“. Con l’ampio vantaggio – ora, come scritto, ridottosi – accumulato, i calciatori hanno dunque mollato la presa dopo aver ascoltato il tecnico e aver realizzato di essere in una botte di ferro. La seconda tira in ballo Lionel Messi: “Siamo nell’era post Messi, bisogna avere molta pazienza“. Parole che, sottolinea il quotidiano, non seguono lo spirito ambizioso e perfezionista di Xavi e che, di conseguenza, hanno danneggiato anche il gruppo.

Foto: Twitter Liga