Dalla Spagna: Barcellona, follie per Haaland. 250 milioni per scavalcare Real e City

Il Barcellona sarebbe pronta a fare follie per superare la folta concorrenza nella corsa ad Erling Haaland, fuoriclasse del Borussia Dortmund corteggiato da mezza Europa. Come raccontato da noi già lo scorso giugno, l’attaccante ha da tempo un accordo verbale con il Real Madrid, ma la corsa al rialzo partita nelle ultime settimane permette ad altre società di sperare. Per questo, stando a quanto riportato dal Mundo Deportivo, i Blaugrana sarebbero pronti a mettere sul piatto una cifra importantissima per vincere la folta concorrenza.

Per portare a termine l’operazione nel suo complesso il Barcellona sarebbe disposta a mettere sul piatto ben 250 milioni di euro, pur con la consapevolezza del fatto che far andare in porto la trattativa non sarà affatto facile, vista la concorrenza di Real Madrid (che sul calciatore si muove da tempo) e Manchester City.

Foto: Twitter Borussia Dortmund