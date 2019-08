Dalla Spagna: Barcellona, ecco la strategia per Neymar. La formula…

In casa Psg continua a tenere banco la vicenda Neymar. Il futuro del talento brasiliano è ancora tutto da scrivere, ma nelle prossime ore potrebbero arrivare importanti indicazioni. Nelle scorse ore Leonardo ha avuto un incontro con Neymar per discutere delle opzioni riguardanti il suo futuro. L’ex Barça ha più volte chiesto la cessione al Psg, ma il club di Al-Khelaifi pretende una cifra importante per lasciarlo partire. Occhio, però, perché il Barcellona prepara il nuovo affondo e ha già studiato la strategia: secondo il quotidiano catalano Sport, il club blaugrana vorrebbe acquistare Neymar con la formula Mbappé, vale a dire prestito con obbligo di riscatto. Attese novità nei prossimi giorni.

Foto: AS