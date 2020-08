Dalla Spagna: “Barcellona, cambio totale”

Tempo di riflessione in casa Barcellona. L’umiliante sconfitta contro il Bayern Monaco brucia ancora e per i blaugrana urge una rifondazione. Questa, almeno, l’idea della stampa spagnola. Inequivocabile la prima pagina di Marca: “Il Barça cerca un cambio totale”, con Bartomeu che medita un piano per rivoluzionare il club, a partire da Setien; sulla stessa linea Sport, che annuncia la volontà del club di rivoluzionare la rosa; Il Mundo Deportivo insiste su Koeman come principale indiziato per la panchina, mentre per As Bartomeu non darà le dimissioni.

Foto: Youtube Barcellona