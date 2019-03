Dalla Spagna: Barcellona, caccia al vice Jordi Alba. Tra Filipe Luis e Monreal…

Dopo aver blindato Jordi Alba fino al 2024 (clausola da 500 milioni), il Barcellona vuole trovare a stretto giro di posta l’alternativa al laterale spagnolo in vista della prossima stagione. Secondo i colleghi di Sport, l’intenzione del club catalano è quella di consegnare a Valverde un terzino sinistro esperto, acquistabile a parametro zero e che sia disposto a firmare un contratto al massimo biennale. Come si legge tra le colonne della sopracitata finte, sul taccuino del Barça ci sono tre nomi, tutti in scadenza a giugno: Nacho Monreal (Arsenal), Alberto Moreno (Liverpool) e Filipe Luis (Atletico Madrid). Con alcuni di loro i contatti sono già stati avviati, ora il Barcellona vuole accelerare…

Foto: Twitter ufficiale Atletico Madrid