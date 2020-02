Dalla Spagna: Barcellona, atteso il via libera per acquistare il sostituto di Dembelé. I nomi

Il Barcellona è in attesa del via libera dal Tribunale sportivo per acquistare fuori dalla finestra di mercato un giocatore che possa sostituire Dembelè, recentemente infortunatosi e ai box per almeno 6 mesi. I catalani si aspettano l’ok entro 72 ore, in modo da mettere a disposizione di Quique Setien un nuovo attaccante per il resto della stagione. I nomi? Scartato Willian José, come era chiaro da ieri, restano in lizza Angel e Lucas Perez, come riporta il quotidiano Sport.

Foto: Twitter ufficiale Barcellona