Dalla Spagna: Barcellona, accordo con il Celta Vigo per la cessione di Denis Suarez

Secondo l’EFE, il Barcellona e il Celta Vigo hanno trovato un accordo per il trasferimento del centrocampista Denis Suarez, che lascerà definitivamente il club blaugrana per tornare dopo 8 anni nel club in cui è cresciuto prima di trasferirsi nel 2011 al Manchester City, sempre nelle giovanili. A gennaio, i blaugrana lo avevano ceduto in prestito all’Arsenal, dove però non è stato in grado di giocare a causa di un infortunio. Pronto un contratto di quattro anni per il centrocampista, che verrà presentato la prossima settimana.

Foto Mundo Deportivo