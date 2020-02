Dalla Spagna: Barça, via libera per sostituire Dembelé sul mercato. Ecco il nome in pole

Il Barça ha ottenuto il via libera dalla Liga di acquistare un calciatore, anche se non è aperta alcuna sessione di mercato. Il club catalano nelle ultime settimane ha perso per infortunio Dembelé, ecco perché ha chiesto una deroga alla federazione spagnola sfruttando la norma che prevede un colpo di mercato in caso di calciatori infortunati seriamente, stop almeno di cinque mesi. E secondo quanto rivela il Mundo Deportivo, dopo i tanti nomi fatti, ora in pole per l’attacco del Barcellona ci sarebbe Martin Brathwaite, attaccante classe 1991, del Leganes. Attese novità già nelle prossime ore.

Foto: Twitter ufficiale Barcellona