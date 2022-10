Dalla Spagna: Barça, torna di moda Andrey Santos per il dopo Busquets

Torna ad essere accostato al Barcellona Andrey Santos, giovane centrocampista del Vasco da Gama per il dopo Busquets. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, Jordi Cruyff starebbe lavorando personalmente alla firma del centrocampista per il mercato invernale per provare a battere la concorrenza del Newcastle, pronto a mettere sul piatto 35 milioni di euro, a fronte della richiesta di 40 milioni del club brasiliano, che è il valore della clausola.

Foto: Andrey Santos Instagram