Dalla Spagna: Barça, Suarez separato in casa. Salterà le prossime amichevoli

Dalla Spagna sono sicuri. Luis Suarez è ormai un separato in casa al Barcellona. Non soltanto non sarà presente nell’amichevole di questa sera contro il Gimnastic de Terragona, ma secondo quanto sostiene Marca l’attaccante uruguaiano svolge gli allenamenti a parte, non con il gruppo, per volere di Koeman. Un altro indizio che porta alla pista Juventus: il Pistolero è la prima scelta dei bianconeri, bisognerà però attendere gli sviluppi legati alla questione del passaporto.

Foto: As