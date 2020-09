Dalla Spagna: Barça, Suarez ha un accordo con l’Atletico Madrid

Dopo le parole di Paratici sul futuro di Luis Suarez ormai lontano dalla Juve, l’attaccante uruguaiano è pronto a lasciare il Barcellona nonostante sia definitivamente saltato il passaggio in bianconero. Come raccolto dal Mundo Deportivo in Spagna, il Pistolero ha raggiunto un accordo con l’Atletico Madrid, pronto a regalare a Simeone un colpo da novanta in attacco. Adesso non resta da sciogliere il nodo tra Suarez e il Barcellona prima del passaggio in rojiblanco.

Foto: twitter Barcellona