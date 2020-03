Dalla Spagna: Barça, sirene cinesi per Rakitic. E si muove anche il Siviglia

Potrebbero separarsi in estate le strade di Ivan Rakitic e del Barcellona. Il centrocampista croato, in scadenza di contratto nel 2021, è corteggiato da diversi club: sulle sue tracce – come rivela il quotidiano catalano Sport – ci sarebbero diverse società cinesi. Ma non è tutto: anche il Siviglia di Monchi ha mosso i primi passi per lo stesso Rakitic con l’obiettivo di riportare “a casa” lo specialista blaugrana, che dal canto suo ha già aperto al ritorno in Andalusia.

Foto: Twitter personale Rakitic