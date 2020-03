Dalla Spagna: Barça-Napoli, possibile apertura del Camp Nou solo per gli abbonati catalani

Barcellona-Napoli a porte chiuse? In Spagna sono in corso le valutazioni, ma intanto – secondo quanto riferito dal Mundo Deportivo – il club blaugrana nelle prossime ore chiederà di poter disputare la partita del ritorno degli ottavi di Champions a porte aperte. Il Governo avrebbe intenzione di imporre le porte chiuse: la soluzione – come si legge tra le colonne della sopracitata fonte – potrebbe arrivare a metà strada con l’apertura del Camp Nou soltanto per gli abbonati catalani. In ogni caso nelle prossime ore verrà presa la decisione definitiva.

Foto: Twitter ufficiale Barcellona