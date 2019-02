Dalla Spagna: Barça, l’affare De Ligt dipende da Umtiti. Gli scenari

Il Barça resta sempre vigile su Matthijs De Ligt, brillante difensore classe ’99 e già pilastro dell’Ajax. Il gioiello olandese, come vi abbiamo raccontato, è da tempo sulla lista della Juve per la prossima stagione, ma sulle sue tracce ci sono anche tanti top club (incluse le big di Premier). Nel frattempo il Barcellona, secondo quanto riferisce il Mundo Deportivo, nelle prossime settimane prenderà una decisione probabilmente definitiva su De Ligt: i catalani sono intenzionati a dare l’assalto al centrale olandese, ma l’affare dipende da Samuel Umtiti. Come si legge tra le colonne della sopracitata fonte, infatti, il difensore francese potrebbe finire sotto i ferri nelle prossime settimane, nonostante il suo recupero dall’infortunio sembrava fosse giunto al traguardo. Se Umtiti sarà costretto ad operarsi, allora il Barcellona accelererà per De Ligt. In caso contrario, i blaugrana lascerebbero campo libero alle altre pretendenti. E la Juve resta alla finestra, come conferma anche la presenza di Paratici mercoledì ad Amsterdam in occasioni di Ajax-Real Madrid.

Foto: ad.nl