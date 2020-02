Dalla Spagna: Barça, il tecnico Setien si è opposto all’acquisto di un attaccante. E Bartomeu…

Non ci sarà il Barcellona nel futuro di Angel Rodriguez. L’attaccante del Getafe era uno dei nomi sulla lista del club blaugrana per sostituire l’infortunato Dembelé, al punto che la dirigenza catalana aveva già raggiunto un’intesa di massima per un’operazione da circa 8 milioni di euro. Il tecnico Quique Setien, però, secondo quanto rivela il quotidiano Sport, si sarebbe opposto al suo acquisto: da qui l’accelerata del Barça per Martin Braithwaite. Intanto, come riporta il Mundo Deportivo, nelle scorse ore c’è stato un incontro tra il presidente Bartomeu, lo stesso Setien e quattro senatori della squadra, ovvero Messi, Piqué, Busquets e Sergi Roberto: il summit, tenutosi alla Ciutat de Sant Joan Despì, è servito a Bartomeu per rassicurare i suoi giocatori riguardo le voci dell’accordo stipulato tra il club e l’azienda proprietaria degli account fake diffamatori, 13 Ventures, smentendo il tutto.

Foto: Marca