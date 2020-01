Dalla Spagna: Barça, domani nuovi contatti per Xavi. Valverde sempre più in bilico

Sono ore caldissime in casa Barcellona. Il ko subito contro l’Atletico in Supercoppa, ha ulteriormente indebolito la figura del tecnico Ernesto Valverde, ora sempre più in bilico, tanto da indurre i dirigenti blaugrana a contattare Xavi come possibile prossimo allenatore. Al di là delle dichiarazioni ufficiali, Valverde per ora dovrebbe restare al timone della squadra, ma occhio alle possibili sorprese. Già, perché nel frattempo, secondo l’emittente “Rac 1”, il ds Eric Abidal e il Ceo Oscar Grau sarebbero rimasti a Doha per incontrare nuovamente Xavi, attuale tecnico dell’Al-Sadd, nella giornata di domani e capire la sua eventuale disponibilità a prendere le redini del Barcellona.

Foto: Twitter ufficiale Barça