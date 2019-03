Dalla Spagna: Barça-De Ligt, presto incontro. Todibo può entrare nell’operazione

Il Barça è sempre più vicino a Matthijs De Ligt, brillante difensore classe ’99 e già pilastro dell’Ajax. Dopo i rumors delle scorse settimane (Radio Catalunya parlava di accordo a un passo con il calciatore, nonostante il corteggiamento di Juve e Psg), dalla Spagna arrivano importanti conferme: secondo il quotidiano catalano Sport, nelle prossime ore ci sarà un incontro tra Barcellona e Ajax per parlare di De Ligt. Oggi e domani, infatti, il presidente Bartomeu sarà ad Amsterdam per l’assemblea della ‘European Club Association’, un’occasione per consolidare gli ottimi rapporti con i Lancieri e cercare di strappare un’intesa sul gioiello classe ’99, per il quale il Barça ha intenzione di mettere sul piatto circa 70 milioni di euro. Occhio, però, perché come rivela la sopracitata fonte, il club catalano vorrebbe inserire nell’operazione il cartellino di Todibo, prelevato a gennaio dal Tolosa. Potrebbe essere la carta giusta per chiudere il cerchio dell’affare De Ligt.

Foto: ad.nl