Il Barcellona valuta attentamente il futuro di Ernesto Valverde, eliminato in semifinale di Supercoppa spagnola dall’Atletico Madrid nei giorni scorsi. Secondo quanto riferisce RAC1, se salta la panchina dell’attuale tecnico blaugrana, c’è Mauricio Pochettino in pole. L’italo-argentino, ormai ex allenatore del Tottenham, è il nome in cima alla lista del presidente Bartomeu.