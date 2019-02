Dalla Spagna: Barça, avanza la candidatura di Filipe Luis per la difesa

Dopo Godin, promesso sposo dell’Inter, in estate l’Atletico Madrid potrebbe perdere anche Filipe Luis a parametro zero. Il Barcellona, infatti, cerca una valida alternativa a Jordi Alba e, secondo quanto riferisce il Mundo Deportivo, il club catalano sarebbe in costante pressing su Filipe Luis, esperto laterale in scadenza con l’Atletico. I Colchoneros per il momento non hanno raggiunto un accordo per il rinnovo per il classe ’85, ecco perché per il brasiliano sta avanzando forte la candidatura del Barcellona.

Foto: zimbio