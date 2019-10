Dalla Spagna: Banega in scadenza col Siviglia, ci pensano Galatasaray e Fenerbahce

Possibile futuro in Turchia per Ever Banega: il centrocampista argentino del Siviglia, riporta Estadio Deportivo, piace a Fenerbahce e Galatasaray.

Sembrano destinate a separarsi le strade di Ever Banega e del Siviglia, nonostante un contratto in scadenza nel 2020. Le pretendenti per l’argentino non mancano: come scrive Marca, l’ex Inter è sempre corteggiato dal Boca Juniors e dal Galatasaray, ma sulle sue tracce ci sono anche altre società (soprattutto arabe). Il Siviglia, dal canto suo, per ora non ha intenzione di accettare proposte inferiori alla clausola rescissoria di Banega che ammonta a 20 milioni di euro. Ma nelle prossime settimane la situazione potrebbe cambiare.

Foto: Daily Star