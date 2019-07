Dalla Spagna: Bale e 80 milioni, l’offerta del Real per Pogba

In casa Manchester United continua a tener banco il futuro di Paul Pogba. Secondo quanto riportato dalla trasmissione spagnola El Chiringuito, il Real Madrid avrebbe recentemente formulato un’offerta importante per portare il centrocampista francese a Madrid: 80 milioni di euro più il cartellino di Gareth Bale. Una proposta allettante per un giocatore che potrebbe così andare a rinforzare la rosa delle merengues a disposizione del tecnico Zinedine Zidane in vista della prossima stagione.

Foto: Marca