Dalla Spagna: Aubameyang apre al Barcellona, ma l’Arsenal per ora fa muro

Il Barcellona è ancora a caccia di un attaccante per rimpiazzare l’infortunato Suarez. E nelle ultime ore, stando a quanto riporta il Mundo Deportivo, il club catalano avrebbe accelerato per Pierre Emerick Aubameyang ricevendo il sì del diretto interessato. L’Arsenal, però, per il momento fa muro e non intende privarsi del proprio centravanti. Una situazione comunque da monitorando, ricordando che sul taccuino del Barcellona ci sono anche i nomi di Rodrigo e Giroud (bloccato dall’Inter da settimane, in attesa di capire eventuali evoluzioni su Llorente).

Foto: Twitter ufficiale Arsenal