Dalla Spagna: Atletico su Yeray Alvarez e Inaki Williams del Bilbao

L’Atletico Madrid lavora con l’obiettivo di rafforzare la rosa a disposizione de el cholo Simeone in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da As, i colchoneros sarebbero attualmente interessati a due giocatori dell’Athletic Bilbao: il difensore centrale Yeray, legato al club basco da un contratto fino al 2022 e da una clausola di 30 milioni, e l’attaccante Inaki Williams, autore di 15 reti in 41 presenze in questa stagione. Sulla punta classe ’94 è presente una clausola rescissoria di ben 88 milioni di euro.

Foto: As