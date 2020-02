Dalla Spagna: Atletico Madrid, i calciatori pagano la trasferta dei tifosi a Valencia

L’Atletico Madrid e la sua gente da sempre un legame indissolubile.

Dopo le ultime settimane non proprio entusiasmanti per i colchoneros – culminate con l’eliminazione dalla Coppa del Re – la società ha deciso di aiutare i tifosi che seguiranno la squadra nella trasferta di Valencia in programma venerdì prossimo 14 febbraio.

Nella fattispecie – secondo quanto riferisce il quotidiano AS – saranno proprio i giocatori a pagare con i propri soldi la trasferta ai tifosi. L’iniziativa è finalizzata a ricambiare l’affetto della gente che in queste settimane di difficoltà non hanno mai abbandonato la squadra di Simeone.

Quindi i circa 500 tifosi madridisti che seguiranno la squadra in quel di Valencia, assisteranno alla sfida del Mestalla con il biglietto pagato dai calciatori.

Foto: As