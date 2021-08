Dalla Spagna: Atlético Madrid, Grbic verso il trasferimento in Ligue 1

Secondo quanto riporta Marca, Ivo Grbic, portiere dell’Atlético Madrid, sarebbe molto vicino a trasferirsi nel campionato francese, in particolare al Lille. Il nazionale croato, che la scorsa stagione è sceso in campo solo 90 minuti in Copa del Rey, avrebbe espresso ai colchoneros il desiderio di andare a giocare con maggiore continuità. Desiderio che, secondo i colleghi spagnoli, sarà accontentato.

Foto: Instagram Atlético