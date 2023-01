Dalla Spagna: l’Atletico Madrid mette gli occhi su Bensebaini

Il direttore sportivo dell’Atletico Madrid Andrea Berta è sempre pronto a monitorare i calciatori di talento sparsi per tutto il mondo. Come riferito da As, l’ultima suggestione di mercato dei colchoneros è il terzino sinistro del Borussia Moenchengladbach Ramy Bensebaini. Il calciatore algerino è in scadenza contrattuale con il club tedesco, dove nel corso di questa stagione ha totalizzato 14 partite mettendo a segno 5 gol.

Foto: twitter Borussia Moenchengladbach